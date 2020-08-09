382 مليون برميل استهلاك الوقود في المملكة خلال 2019 بارتفاع 1.3 %

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بلغت كمية الاستهلاك من الوقود في السعودية “بنزين وديزل” خلال العام الماضي 2019، شاملا القطاعات كافة، باستنثاء الاستهلاك لصناعة النفط، نحو 382 مليون برميل مقارنة بنحو 377.2 مليون برميل خلال 2018، مسجلا نموا 1.3 في المائة، بما يعادل 4.7 مليون برميل.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، تراجعت حصة الفرد من الكمية المستهلكة من الوقود خلال 2019 إلى نحو 11.2 برميل مقارنة بنحو 11.3 مليون برميل خلال 2018، مسجلة انخفاضا 1.1 في المائة.

وتراجع حصة الفرد من الوقود، جاء للعام الرابع على التوالي، إذ تراجعت في عام 2016 بنسبة 8.5 في المائة، وخلال عام 2017 بنسبة 10.3 في المائة، وفي عام 2018 بنسبة 11.5 في المائة، وفي عام 2019 بنسبة 1.1 في المائة.

وفي سياق متصل، بلغ متوسط كمية الاستهلاك اليومية من الوقود في عام 2019 نحو 1.049 مليون برميل مقارنة بنحو 1.036 مليون برميل خلال 2018، بنمو 1.3 في المائة، بما يعادل 13 ألف برميل يوميا.

وياتي ذلك بعد أن تراجع متوسط الاستهلاك لمدة ثلاثة أعوام متتالية، بداية بعام 2016 بنسبة 5.9 في المائة، وفي 2017 بنسبة 8.0 في المائة، وفي 2018 بنسبة 9.3 في المائة.