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فرنسا تعلن عن مؤتمر للمانحين من أجل لبنان غدا الأحد

فرنسا تعلن عن مؤتمر للمانحين من أجل لبنان غدا الأحد
http://almnatiq.net/?p=891759
المناطق - وكالات

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة سيستضيفان مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا الأحد اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن ماكرون سيستضيف الأحد مؤتمرا للمانحين للبنان عبر الفيديو، في الوقت الذي تحشد فيه الدول للمساعدة في إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الضخم الذي وقع هذا الأسبوع.

ويسعى المؤتمر، الذي ستشترك في رئاسته الأمم المتحدة، إلى الحصول على تعهدات من المشاركين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تقرر كيفية توزيع المساعدات بحيث تفيد الناس بشكل مباشر، وفق ما أوردت “رويترز”.

ووعد ماكرون، الذي زار بيروت يوم الخميس، الجماهير اللبنانية الغاضبة بأن المساعدة في إعادة إعمار المدينة التي دمرها الانفجار الضخم يوم الثلاثاء لن تقع في أيدي “الفاسدين”.

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