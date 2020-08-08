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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت

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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت
http://almnatiq.net/?p=891762
المناطق - واس

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، ثالث طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذّا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- .
وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات طبية وإنسانية تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة منها مضادات حيوية ومسكنات، ومواد حماية ومطهرات ومعقمات، وكمامات، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية متنوعة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش و بطانيات، وأوان ومستلزمات طهي متعددة، حيث بلغت حمولة الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى الآن أكثر من 200 طن.
وسيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان .

 

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