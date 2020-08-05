وفرة العروض تسهم بتوزان الأسعار في موسم عنيزة للتمور

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سجلت ساحة المزاد في موسم عنيزة للتمور -الذي تنظمة غرفة عنيزة بالتعاون مع بلدية المحافظة- استقراراً في أسعار التمور على مختلف أنواعها.

وأكد مشرف العلاقات والإعلام بغرفة عنيزة أشرف بن محمد النفيسة أن استقرار الأسعار عائد إلى وفرة العروض، مشيراً إلى أن الأسعار المعتدلة عادت بالنفع على الشباب الذين يمارسون مبيعات التجزئة، إذ إن الأسعار باتت في متناول الجميع وهذا ما سهّل حركة البيع.

ودعا النفيسة جميع الشباب إلى استغلال موسم التمور وزيارة المدينة الغذائية -مقر الفعاليات- نظرا للكمّ الكبير من فرص الكسب التي توفرها تجارة التمور.