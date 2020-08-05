احدث الأخبار

وفرة العروض تسهم بتوزان الأسعار في موسم عنيزة للتمور
منطقة القصيم
 بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب
أبرز المواد
 وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت
أبرز المواد
 فرنسا تعلن عن مؤتمر للمانحين من أجل لبنان غدا الأحد
أبرز المواد
 تفشي فيروس جديد في الصين يقتل 7 أشخاص حتى الآن
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 239 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 مثل الهلال.. “ناسا” تكشفُ الشكل الغريب لغلافنا الشمسي
أبرز المواد
 جيش الاحتلال الإسرائيلي: الخلية التي استهدفت بالجولان تتبع لإيران
أبرز المواد
 انفجار يهز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية
أبرز المواد
 السلطات اليمنية تنفي وجود حاويات محملة بنترات أمونيوم بميناء عدن
أبرز المواد
 شاهد.. مركز الملك سلمان للإغاثة: الجسر الجوي لإغاثة اللبنانيين يحمل 200 طن مساعدات طبية وغذائية وأدوات إيواء.. والتوزيع تحت إشراف السفارة
أبرز المواد
 “الجامعة العربية”: مستعدون لدعم لبنان في التحقيق بكارثة “انفجار بيروت”
أبرز المواد
وفرة العروض تسهم بتوزان الأسعار في موسم عنيزة للتمور

وفرة العروض تسهم بتوزان الأسعار في موسم عنيزة للتمور

منطقة القصيم
بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

أبرز المواد
وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت

أبرز المواد
فرنسا تعلن عن مؤتمر للمانحين من أجل لبنان غدا الأحد

فرنسا تعلن عن مؤتمر للمانحين من أجل لبنان غدا الأحد

أبرز المواد

وفرة العروض تسهم بتوزان الأسعار في موسم عنيزة للتمور

وفرة العروض تسهم بتوزان الأسعار في موسم عنيزة للتمور
http://almnatiq.net/?p=891771
المناطق - واس

سجلت ساحة المزاد في موسم عنيزة للتمور -الذي تنظمة غرفة عنيزة بالتعاون مع بلدية المحافظة- استقراراً في أسعار التمور على مختلف أنواعها.
وأكد مشرف العلاقات والإعلام بغرفة عنيزة أشرف بن محمد النفيسة أن استقرار الأسعار عائد إلى وفرة العروض، مشيراً إلى أن الأسعار المعتدلة عادت بالنفع على الشباب الذين يمارسون مبيعات التجزئة، إذ إن الأسعار باتت في متناول الجميع وهذا ما سهّل حركة البيع.
ودعا النفيسة جميع الشباب إلى استغلال موسم التمور وزيارة المدينة الغذائية -مقر الفعاليات- نظرا للكمّ الكبير من فرص الكسب التي توفرها تجارة التمور.

روابط ذات صلة

“تمور بريدة” يبدأ مشواره بالبواكير والاحترازات

“تمور بريدة” يبدأ مشواره بالبواكير والاحترازات
الأربعاء .. الانطلاقة الفعلية لحركة سوق مدينة التمور ببريدة

الأربعاء .. الانطلاقة الفعلية لحركة سوق مدينة التمور ببريدة
التجمع الصحي بالقصيم يعلن زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي بنسبة 200%

التجمع الصحي بالقصيم يعلن زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي بنسبة 200%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*