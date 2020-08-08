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الصحة: تسجيل (1469) حالة مؤكدة و (1492) حالة تعافٍ جديدة

الصحة: تسجيل (1469) حالة مؤكدة و (1492) حالة تعافٍ جديدة

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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت

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الصحة: تسجيل (1469) حالة مؤكدة و (1492) حالة تعافٍ جديدة

الصحة: تسجيل (1469) حالة مؤكدة و (1492) حالة تعافٍ جديدة
http://almnatiq.net/?p=891774
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل (1469) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (287262) حالة، من بينها (33692) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1828) حالة حرجة، كما سُجّلت (1492) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (250440) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (3130) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- لافتة النظر إلى أنه أُجري (60846) فحصا مخبريا جديدا .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها “الصحة” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات
التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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