أمانة الجوف: 872 جولة رقابة صحية ورفع 7 آلاف طن نفايات خلال عطلة عيد الأضحى

الجوف - محمد الحسن

واصلت الإدارات الخدمية بأمانة منطقة الجوف أعمالها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان. ونفذت إدارة الرقابة الصحية 872 جولة أسفرت عن إغلاق 7 منشآت وتحرير 45 مخالفة، ومصادرة 120 طبق حلوى مجهول المصدر، وتم إغلاق ٤٣ بلاغ.

وبلغ إجمالي رخص البناء التي أصدرتها الأمانة خلال الفترة 27، منها 21 سكنية، و3 تجارية، و2 سكني تجاري، ورخصة واحدة حكومية. أما إدارة الرخص المهنية فأصدرت 282 رخصة تجارية، كما أنهت نقل ملكية 22 رخصة، و52 طلب رخصة قديمة، كما تم إلغاء 5 رخص وتعديل 4 وتجديد2.

من جانبها أنهت إدارة صيانة الكهرباء والإنارة صيانة 8 متنزهات، و479 وحدة إنارة، و50 محولاً، فيما أنجزت إدارة صيانة الطرق والمرافق سفلتة 15 ألف م2 ، وأرصفة 1500 م2، إلى جانب ترقيعات حفر بمساحة 2500 م2.

وتمكنت إدارة النظافة من رفع 7846 طن من النفايات، وأكثر من 3 آلاف متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء، وذلك من خلال 662 كادراً ، و119 آلية ومعدة، وتم تطهير وتعقيم 325 موقعاً، وتنظيف وتطهير 495 موقعاً من مخلفات الذبائح.

أما الإدارة العامة للإصحاح البيئي فأنهت تطهير عدد من الحاويات باستخدام 216 لتر معقمات، و75 لتر رذاذ متناهي. فيما نفذ مختبر أمانة الجوف 72 جولة وبلغ عدد العينات المفحوصة ٤٥٨ عينة ، منها 447 سليمة و11غير سليمة، كما تم إتلاف 68 كيلو من الخضار والفواكة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أوضح ذلك مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، مؤكداً حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في كافة الأنشطة التابعة للأمانة، وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة مستمرة من أمين منطقة الجوف.