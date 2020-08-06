أمانة الأحساء إغلاق مؤقت لتحويل مسار طريق الملك عبد الله (الجزء الشمالي)

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كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء “خالد بووشل”، بأن أمانة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع، وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور بالأحساء، ستقوم خلال اليوم الأحد 19 ذو الحجة، بإغلاق طريق الملك عبد الله الدائري “الجهة الشمالية” للقادمين من عند ميدان “البانوش”، وذلك إشارة إلى قرب انتهاء أعمال مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله “الضلع الشرقي”، وضرورة استكمال أعمال ربط الجسر بطريق الملك عبد الله من الجهة الشمالية.

وأبان “بووشل”، بأن الحركة المرورية سوف تكون للقادمين من طريق الملك عبد الله الجهة الشمالية ومن مدينة المبرز، الاتجاه نحو الغرب من ميدان البانوش باتجاه طريق الامير سعود فيصل (شارع النجاح)، وصولاً إلى الطريق المحاذي لممشى حي الاندلس باتجاه الجنوب، ومن ثم إلى طريق الداخلي لحي الاندلس حسب مخطط التحويلة باتجاه طريق الملك فهد، حيث سيكون الطريق البديل ذهاباً واياباً.

في حين أن للقادمين من طريق الملك عبدالله من الجهة الجنوبية باتجاه الدائري الشمالي ومدينة المبرز، الالتزام بالتحويلة الحالية نحو طريق الملك فهد، ومن ثم استخدام الدوران الحالي قبل الدوار المؤدي إلى المدن والقرى الشرقية، والرجوع على طريق الملك فهد ومن ثم الدخول يميناً نحو الطريق الرئيسي الداخلي لحي الاندلس، وذلك حسب اللوحات الإرشادية باتجاه الطريق المحاذي لممشى الأندلس، ومن ثم الاتجاه يسارًا نحو الطريق المؤدي الى ميدان البانوش، حيث طريق الملك عبد الله الدائري الجهة الشمالية.

وأمانة الأحساء إذ تتقدم باعتذارها لهذا الإغلاق، ونظراً لأهمية الحاجة إلى الإغلاق المؤقت، سعياً لإنهاء أعمال ربط طريق الدائري مع الجسر وتمهيداً لافتتاحه قريباً.

وتهيب الأمانة والإدارة العامة للمرور، بالالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية، واللوحات الارشادية طوال مسار التحويلة المرورية، حفاظاً على سلامتكم وتسهيل للحركة المرورية.