آخر تطورات كورونا عالميا.. الإصابات في إيطاليا تتجاوز «الربع مليون»

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، سجلت إيطاليا، اليوم السبت 8 أغسطس، 347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما جعل إجمالي حصيلة إصابات عدوى “كوفيد-19” يكسر حاجز الربع مليون إصابة في البلاد.

ولم تعد أرقام إيطاليا تقفز مسرعةً مثلما كان الوضع في ظل ذروة تفشي وباء كورونا في بلاد الطليان، بل صارت تسير بسرعة السلحفاة، فقد تجاوزت البلاد حاجز المائتي ألف إصابة في 28 أبريل الماضي، وهو ما يعني أنها احتاجت لأكثر من مائة يومٍ كي تبلغ خمسين ألف إصابة جديدة بالفيروس، في حين أنها بلغت مائتي ألف إصابة من “كوفيد-19” في ظرف شهرين ونصف فقط.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 250 ألفًا و103 حالات، من بينها 35 ألفًا و203 حالات وفاة بمرض “كوفيد-19″، بنسبة وفيات بلغت 14% تقريبًا.

وتعافى أكثر من مائتي ألف مصاب من مرض “كوفيد-19” في إيطاليا، بلغت حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد 201 ألف و947 حالة شفاء، بنسبةٍ وصلت إلى 80.75%.

وتحتل إيطاليا حاليًا المرتبة السادسة عشر عالميًا في قائمة أكثر بلدان العالم وباءً بفيروس كورونا، وتأتي خلف بنجلادش وأمام تركيا.