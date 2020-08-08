يوفنتوس يقيل ساري بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا

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المناطق_الرياض

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد /رائد المالكي، أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة أشخاص بنصب شبكة لصيد الطيور في أحد المتنزهات العامة بما يخالف الأنظمة ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بهذه المخالفة .
‏وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين استشعار مسؤولياتهم في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية ، والمبادرة بالإبلاغ عن كل ما يتم رصده من مخالفات.

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