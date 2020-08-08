«الحياة الفطرية»: شباك صيد الطيور ممنوعة لأنها أشد الوسائل فتكًا

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علّقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على مقطع الفيديو المتداول لصيد مجموعة من الطيور في أحد المتنزهات العامة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم (السبت)، أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر، مشيرة إلى أن شباك صيد الطيور يعد من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم، وهي من أكثر الوسائل فتكاً بالطيور المهاجرة.

وأبانت أن هذه الشباك تصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء، منها المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض، حتى الطيور المنهي عن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل الصرد والهدهد، مضيفةً أنها تعمل بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي على رصد المزارع التي تُستخدم لهذه الأغراض.

وأهابت بالجميع -صيادين وملاك مزارع- الالتزام بالأنظمة والتعليمات، متوعدةً المخالفين بتطبيق العقوبات دون استثناء، كما دعت جميع المواطنين إلى إبلاغ الهيئة والقوات الخاصة بالأمن البيئي عند ملاحظة مخالفات من هذا النوع.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر شباكا تم نصبها بين الأعمدة في أحد المتنزهات لاصطياد الطيور بأعداد كبيرة، فيما عبر متداولو الفيديو عن رفضهم واستغرابهم من استخدام هذه الطريقة في الصيد، خصوصا أن الشباك نُصبت في متنزه عام بشكل مخالف للأنظمة.