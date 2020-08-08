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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الشابي وجوستافو ومبولحي الأفضل في شهر مارس

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الشابي وجوستافو ومبولحي الأفضل في شهر مارس
http://almnatiq.net/?p=891806
المناطق_الرياض

حصد التونسي عبدالرزاق الشابي، والبرازيلي لويز جوستافو، والجزائري رايس مبولحي أفضلية جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر مارس الذي شهد إقامة الجولات 21 و 22 و 23، حيث أقيمت الجولتين 21 و 22 قبل مدة التوقف بسبب جائحة كورونا لأكثر من أربعة أشهر، فيما أقيمت الجولة الـ 23 في الرابع والخامس من أغسطس الجاري بعد استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة فقد حقق التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب نادي أبها جائزة أفضل مدرب في شهر مارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للبرازيلي لويز جوستافو لاعب نادي الوحدة، أما الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق فقد حصد جائزة أفضل حارس.
وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في آخر يوليو الماضي إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي.
وجاء التوزيع الجديد -الذي حددته اللجنة مع استئناف المسابقة- ليضمّ مباريات الجولتين 21 و 22 التي أقيمت في مارس الماضي مع مواجهات الجولة 23 التي أقيمت في بداية أغسطس الجاري، على أن يُعلَن عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30 .
وتضم اللجنة الفنية كل من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، ووقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز طبقاً لمعايير أُعلن عنها في وقت سابق.

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