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الأمير خالد الفيصل يقدم تعازيه لذوي الطفل أحمد مسلط السبيعي

الأمير خالد الفيصل يقدم تعازيه لذوي الطفل أحمد مسلط السبيعي
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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه لذوي الطفل أحمد مسلط السبيعي ووالديه الذين وافته المنية غرقاً في مستنقع للمياه في وادي رنية.
وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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