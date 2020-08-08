احدث الأخبار

داود الشريان يعود للشاشة مرة أخرى ويكشف عن برنامجه الجديد
أبرز المواد
 أميركي يُسلم على يد الشيخ السديس
أبرز المواد
 كولون الألماني يعلن إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا
أبرز المواد
 «الحياة الفطرية»: شباك صيد الطيور ممنوعة لأنها أشد الوسائل فتكًا
أبرز المواد
 يوفنتوس يقيل ساري بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا
أبرز المواد
 اختتام اجتماع ومعرض طب العيون السعودي ٢٠٢٠ الافتراضي
أبرز المواد
 لبنانيون غاضبون يقتحمون «الخارجية».. ويطالبون بعاصمة منزوعة السلاح
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الشابي وجوستافو ومبولحي الأفضل في شهر مارس
أبرز المواد
 آخر تطورات كورونا عالميا.. الإصابات في إيطاليا تتجاوز «الربع مليون»
أبرز المواد
 وكالة أنباء إيرانية: باكستان أوقفت ناقلة نفط إيرانية في ميناء كراتشي بطلب من واشنطن
أبرز المواد
 أمانة الأحساء إغلاق مؤقت لتحويل مسار طريق الملك عبد الله (الجزء الشمالي)
المنطقة الشرقية
 العُرْضِيَّات.. مهوى عشاق الطبيعة التهامية والترحال البري
منطقة مكة المكرمة
داود الشريان يعود للشاشة مرة أخرى ويكشف عن برنامجه الجديد

داود الشريان يعود للشاشة مرة أخرى ويكشف عن برنامجه الجديد

أبرز المواد
أميركي يُسلم على يد الشيخ السديس

أميركي يُسلم على يد الشيخ السديس

أبرز المواد
كولون الألماني يعلن إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا

كولون الألماني يعلن إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا

أبرز المواد
«الحياة الفطرية»: شباك صيد الطيور ممنوعة لأنها أشد الوسائل فتكًا

«الحياة الفطرية»: شباك صيد الطيور ممنوعة لأنها أشد الوسائل فتكًا

أبرز المواد

كولون الألماني يعلن إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا

كولون الألماني يعلن إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=891820
المناطق_الرياض

أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي اليوم السبت أن نتائج اختبارات الكشف عن كورونا أثبتت إصابة اثنين من لاعبي الفريق بالفيروس.

وأضاف النادي أن اللاعبين ” دخلا مباشرة في حجر صحي منزلي بناء على تشاور مع مكتب الصحة، وجاءت جميع النتائج الأخرى في جولتي الاختبار، سلبية”.

يشار إلى أن الفريق سيجري اليوم بقيادة المدير الفني ماركوس جيسدول، أول تدريب جماعي في الملعب وذلك بعد مضي ثلاثة أيام على بدء التدريب الرسمي.

وسيجري الفريق مرانه رغم الحالتين الإيجابيتين.

وفي المقابل، أوقف النادي التدريب بالنسبة لقطاع الناشئين من تحت 16 إلى تحت 19 عاما ” كإجراء احترازي، نظرا لمخالطة لاعبين ناشئين لأشخاص مصابين في محيطهم الخاص”.

روابط ذات صلة

داود الشريان يعود للشاشة مرة أخرى ويكشف عن برنامجه الجديد

داود الشريان يعود للشاشة مرة أخرى ويكشف عن برنامجه الجديد
أميركي يُسلم على يد الشيخ السديس

أميركي يُسلم على يد الشيخ السديس
«الحياة الفطرية»: شباك صيد الطيور ممنوعة لأنها أشد الوسائل فتكًا

«الحياة الفطرية»: شباك صيد الطيور ممنوعة لأنها أشد الوسائل فتكًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*