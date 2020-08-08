نادي هجر يواصل استعداداته لمباراته المقبلة أمام الأخدود

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بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي هجر الأستاذ حمد العريفي واصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لمباراته المقبلة أمام الأخدود والتي تقام مساء يوم الخميس المقبل على ملعب نادي هجر في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر .

وقبل بداية التدريبات عقد المدير الفني للفريق “محمد العياري” اجتماعاً باللاعبين شرح خلاله وبالفيديو عدداً من الجمل الفنية .

بعد ذلك انطلقت التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة ، بعد ذلك نفذ اللاعبين عدداً من الجمل الفنية للجوانب الدفاعية والهجومية ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، بعد ذلك أجريت مناورة كروية واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة .