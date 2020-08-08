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أمير جازان يكلف بن لبده محافظا للريث وأبو قرن محافظا لهروب

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أمير جازان يكلف بن لبده محافظا للريث وأبو قرن محافظا لهروب

أمير جازان يكلف بن لبده محافظا للريث وأبو قرن محافظا لهروب
http://almnatiq.net/?p=891850
المناطق_فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، قرارا بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقه ، يقضي بتكليف كل من :
-أ. فيصل بن ناصر بن لبده محافظا لمحافظة الريث.
-أ. أحمد بن موسى ابو قرن محافظا لمحافظة هروب.
وعبر المكلفان عن خالص شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لهذه الثقة سائلاً الله عزوجل ان يكونا عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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