أمير جازان يكلف بن لبده محافظا للريث وأبو قرن محافظا لهروب

المناطق_فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، قرارا بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقه ، يقضي بتكليف كل من :

-أ. فيصل بن ناصر بن لبده محافظا لمحافظة الريث.

-أ. أحمد بن موسى ابو قرن محافظا لمحافظة هروب.

وعبر المكلفان عن خالص شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لهذه الثقة سائلاً الله عزوجل ان يكونا عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.