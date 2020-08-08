أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، قرارا بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقه ، يقضي بتكليف كل من :
-أ. فيصل بن ناصر بن لبده محافظا لمحافظة الريث.
-أ. أحمد بن موسى ابو قرن محافظا لمحافظة هروب.
وعبر المكلفان عن خالص شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لهذه الثقة سائلاً الله عزوجل ان يكونا عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
أمير جازان يكلف بن لبده محافظا للريث وأبو قرن محافظا لهروب
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، قرارا بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقه ، يقضي بتكليف كل من :
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