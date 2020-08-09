“احفظ شعارك” شعاراً للجولة المقبلة من الدوري السعودي لحماية الملكية الفكرية

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إطلاق مسمى (احفظ شعارك) على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا المسمى على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة، نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية، وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق المُلكية الفكرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية، كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضوا في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أبرمت اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في ديسمبر 2018 ، لتفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها، كون الرابطة هي المسؤول التسويقي والتنظيمي للدوري السعودي للمحترفين، فيما تعتبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجهة المعنية بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها.