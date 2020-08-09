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“تويتر” تبدي اهتمامها بشراء عمليات “تيك توك” في أمريكا

“تويتر” تبدي اهتمامها بشراء عمليات “تيك توك” في أمريكا
http://almnatiq.net/?p=891881
المناطق - الرياض

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة تويتر فاتحت بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك لمشاركة المقاطع المصورة للإعراب عن اهتمامها بالاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي أثار فيه خبراء شكوكا بشأن قدرة تويتر على تمويل أي صفقة محتملة.

وشكك المصدران بقوة في قدرة تويتر على التفوق على مايكروسوفت واتمام مثل هذه الصفقة التي ستمثل تحولا لها وذلك خلال المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبايت دانس، وهي 45 يوما، للموافقة على البيع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ دخول تويتر وتيك توك في محادثات أولية وبقاء مايكروسوفت في صدارة المشترين المحتملين للعمليات الأمريكية للتطبيق.

وبحسب المصادر فإن القيمة السوقية لتويتر تقترب من 30 مليار دولار وستحتاج لجمع رأس مال إضافي لتمويل الصفقة.

وأوضح أحد المصادر أن شركة سيلفر ليك الخاصة، أحد المساهمين في تويتر، أبدت اهتمامها بالمساعدة في تمويل الصفقة المحتملة.

واحجم تيك توك وبايت دانس وتوتير عن التعقيب.

وتعرض التطبيق لانتقادات من مشرعين أمريكيين بشأن مخاوف على الأمن القومي تتعلق بجمع البيانات.

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