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الحصيني: لا مؤشرات عن موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة

الحصيني: لا مؤشرات عن موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة
http://almnatiq.net/?p=891894

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار الحالة المطرية ” رَهْو ” حتى ليلة الأثنين.

كما توقع الحصيني أمطارًا متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى جنوب مكة وغرب نجران.

وأوضح الحصيني أنه من المتوقع أجواء حارة صيفية عادية نهاراً ومعتدلة فجراً، قائلا: ” الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق ولاتوجد مؤشرات في نماذج الطقس تدل على موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة ” .

وأشار إلى أن المصائف تعيش حرارة معتدلة نهارًا، وباردة فجرًا.

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