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البرازيل.. أكثر من 3 ملايين مصاب بكورونا وما يفوق 100 ألف حالة وفاة

البرازيل.. أكثر من 3 ملايين مصاب بكورونا وما يفوق 100 ألف حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=891899
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 3 ملايين حالة، مضيفة أن الجائحة أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص حتى هذا الوقت.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) ازداد بـ 905 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البرازيل إلى 100477.

أما الإصابات الجديدة فبلغ عددها، خلال الفترة نفسها، 49970، ما يرفع حصيلة الإصابات العامة في البلاد إلى 3012412 حالة.

وأشار البيان إلى أن حوالي 70% من المصابين قد تعافوا من المرض.

يذكر أن معدلات الوفيات اليومية من كورونا تشكل قرابة 1000 حالة، على مدار الأسابيع الـ 11 الأخيرة. وتأتي البرازيل، حيث تم تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في 26 فبراير، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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