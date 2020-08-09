جامعة الملك عبد العزيز تحقق المركز الأول عربياً في تصنيف QS للجامعات العالمية

المناطق - جدة

أعلنت جامعة الملك عبر العزيز عن تحقيقها المركز رقم 143 على الصعيد العالمي، والأول على صعيد المستوى العربي في تصنيف ” QS” للجامعات العالمية لعام 2021، ونشر الموقع بعض الرسومات البيانية للمقاييس التي بني على إثرها التقييم، مع نشر نبذة مختصرة عما تقدمه الجامعة من برامج في شق الدراسات العليا والتي تم وصفها بالجيدة، والتي تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اللوائح التأسيسية للجامعة، نحو تقديم الدراسات الجامعية بمختلف مجالات العلوم والفنون ومجالات المعرفة المتنوعة والمتخصصة.

أوضح موقع التقييم أن جامعة الملك عبد العزيز عدة برامج للدراسات العليا بما يوازي 110 برنامج منهم 6 للدبلومات العليا، و في دراسة الماجستير يوجد 56 برنامج، وغيرهم في المجالب البحثي لعدد 35 برنامج، ولدراسة الدكتوراه 14 مجال، وقد تم التنويه عن الرؤيا التي وضعتها عمادة الدراسات العليا والتي تتمثل في توفير كل المقومات نحو تحقيق مخرجات أكاديمية متميزة، وتهيئة البيئة المواتية أمام البحث العلمي الرائد ولبرامج التخرج، ويمكن الإطلاع على ما جاء في التقرير من موقع التصنيف”https://www.topuniversities.com/universities/king-abdulaziz-university-kau ” والذي يوضح المزيد من التفاصيل.

تعد جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات الرائدة في المملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان عن أنها من أول ثلاث جامعات ستطبق نظام الجامعات الجديد والذي يحقق الاستقلالية بما يمكنها من البناء للوائحها في ثلاثة من أهم المجالات المالية والأكاديمية وبطبيعة الحال الإدارية، ولها تاريخ مشرف في تقديم الكوادر المبشرية المؤهلة، منذ تأسيسها في عام 1967 كجامعة أهلية.