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أمانة المدينة المنورة تخصص مواقع مطورة لعربات الأطعمة المتنقلة

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أمانة المدينة المنورة تخصص مواقع مطورة لعربات الأطعمة المتنقلة

أمانة المدينة المنورة تخصص مواقع مطورة لعربات الأطعمة المتنقلة
http://almnatiq.net/?p=891912
المناطق - المدينة المنورة

كشف معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي عن تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة “فود ترك” للشباب والفتيات داخل المدينة المنورة، وتخصيص مواقع أخرى في محافظات المنطقة. جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها معالي أمين منطقة المدينة المنورة على المواقع المقترحة والتي سيتم تخصيصها لمزاولة النشاط في طريق الملك عبدالعزيز وفي ممشى حديقة الملك فهد التقى خلالها بعدد من ملاك عربات الأطعمة المتنقلة واستمع إلى اقتراحاتهم وآرائهم وناقش معهم متطلبات النشاط واحتياجاته.

وأكد المهندس فهد البليهشي لملاك عربات الأطعمة المتنقلة أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءًا هاماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية في المدينة المنورة، وتعمل أمانة منطقة المدينة المنورة بتوجيهات كريمة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل – حفظهم الله – ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على وضع هذه الأنشطة التجارية في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي الذي يُلبي تطلعات رواد ورائدات الأعمال المهتمين بتنمية هذا القطاع بمشاريع غير تقليدية ويساعد في تعزيز الطابع الحضاري العام للمدينة المنورة، وذلك بإشراك ملاك العربات في التصميم للمواقع المستخدمة. حيث ستبدأ أمانة المنطقة بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، تشمل تحسين بيئة العمل من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء و دورات مياه.

وكانت أمانة المدينة المنورة وضمن اهتمامها بهذا النشاط قد أعلنت منتصف رجب الماضي عن استقبال أوراق المرشحين لانتخاب رئيس ونائب طائفة عربات الأطعمة المتنقلة لتمثيل أفراد هذه النشاط لدى الجهات الرسمية ومتابعة متطلباتهم وتنظيم هذا النشاط وتطويره والاهتمام به.

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