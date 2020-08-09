دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: الشباب يواجه التعاون في الجولة 24

المناطق - الرياض

يستضيف نادي الشباب نظيره التعاون غداً، على ملعب نادي الشباب، في إطار منافسات الجولة الـ 24.

ويسعى الشباب لتحقيق فوزه الثاني بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، بعد أن كسب الوحدة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة، وفي أول ظهور لمدربه الجديد بيدرو كيشينيا، ويحتل الشباب المرتبة السابعة بـ 34 نقطة.

في المقابل التعاون صاحب المركز العاشر بـ 32 نقطة، يتطلع في العودة للقصيم بنقاط المباراة وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف.