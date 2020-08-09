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لأول مرة ..لبنانيون غاضبون يشنقون الإرهابي “حسن نصرالله” وسط بيروت

لأول مرة ..لبنانيون غاضبون يشنقون الإرهابي “حسن نصرالله” وسط بيروت
http://almnatiq.net/?p=891929
المناطق - الرياض

نصب المتظاهرون وسط بيروت، أمس السبت، المشانق للمسؤولين عن كارثة انفجار مرفأ بيروت التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.
ولف المتظاهرون حبل المشنقة حول “رقبة” مجسم كرتوني للأمين العام لميليشيا حزب الله الإرهابية حسن نصر الله، في خطوة رمزية تكشف حجم الغضب المتزايد ضد الحزب المتهم من قبل المحتجين بتنفيذه أجندة إيران على حساب مصالح اللبنانيين والذي يسيطر على المرفأ الذي شهد الانفجار.
وقال المتظاهرون إن “المشانق” المنصوبة وسط العاصمة مخصصة للسياسيين والمسؤولين الفاسدين في البلاد، وقد أقدموا أيضا على شنق مجسمات للرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.
ويأتي حمل صورة نصر الله مشنوقا وسط إطلاق المتظاهرين شعارات قوية ضد الحزب المدعوم من إيران تصفه بـ”الإرهابي”.

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