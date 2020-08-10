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ثروة مؤسس “فيسبوك” تتخطى حاجز الـ100 مليار دولار

ثروة مؤسس “فيسبوك” تتخطى حاجز الـ100 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=891944
المناطق - الرياض

قفزت ثروة مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، إلى أكثر من مئة مليار دولار، للمرة الأولى.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية، فإن ثروة زوكربيرغ تجاوزت حاجز المئة مليار دولار بعد ارتفاع ملحوظ في أسهم شركته التي أحدثت ثورة في التواصل البشري.

وعقب القفزة الجديدة، يكون ترتيب زوكربيرغ الثالث عالميا من حيث الثروة الشخصية، بعد كل من مؤسس أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس.

وقام زوكربيرغ بإنشاء موقع “فيسبوك”، سنة 2004، وما زال يملك 13 في المئة من الشركة حتى الآن.

وتمكّن زوكربيرغ من تجاوز حاجز المئة مليار دولار بعدما ارتفعت أسهم شركة فيسبوك بـ6.5 في المئة، الأسبوع الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من إطلاق ميزة فيديو شبيهة بـ”تيك توك” سميت بـ”ريلز” على موقع إنستغرام.

وجاء الإعلان عن إطلاق ميزة الفيديو بعدما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحظر منصة “تيك توك” المملوكة للصين بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي والتجسس.

 

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