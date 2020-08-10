علامة جديدة تشير للإصابة بكورونا

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المناطق - الرياض

كشفت دراسة أجراها أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الفواق (الشهقة المتكررة) قد تكون أحد أعراض الإصابة بفايروس كورونا، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

ونُشرت الدراسة في «المجلة الأمريكية للطب الاستعجالي»، حيث توصل الأطباء إلى هذا الاستنتاج بعد فحص رجل يبلغ من العمر 62 عاما من شيكاغو، لم يكن حاملا للأعراض التي باتت معروفة لدى المصابين بفايروس كورونا، مثل السعال أو الحمى أو ألم الصدر، إلا أن الرجل عانى مدة 4 أيام من الشهقة المتكررة.

وقد أظهرت التحاليل إصابته بالفايروس التاجي المستجد، وكشفت الفحوص وجود مناطق سوداء في رئتيه، كما أنه يعاني من أمراض مزمنة في الوقت نفسه.

وأشار الأطباء إلى أن هذه الحالة تعتبر الأولى من نوعها التي تعترضهم، ما دفعهم للفت انتباه الناس إلى الشهقة المتكررة، التي قد تشير إلى الإصابة بـ«كوفيد-19».

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