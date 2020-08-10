جنبلاط: لست مقتنعاً برواية نصرالله حول المرفأ

المناطق - الرياض

في تعليق على تصريحات الأمين العام لحزب الله حول مرفأ بيروت، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أن “هناك علاقة غامضة بين حزب الله وسلطات الدولة اللبنانية”.

وقال جنبلاط لـ”العربية” اليوم الجمعة: “هل يعقل أن حزب الله ليس معه خبر بالشحنة الخطيرة في المرفأ؟ لا أعتقد ذلك. لست مقتنعاً برواية حسن نصرالله”.

كما أضاف: “لا نثق بتحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس”، مؤكداً: “نصر على أن يكون هناك تحقيق لبناني – دولي بانفجار المرفأ”.

وتابع: “اللبنانيون أصبحوا لا يثقون في السلطة السياسية”.

يشار إلى أنه على الرغم من أن أصابع الاتهام كانت وجّهت له من جهات عدة محلية ودولية منذ اللحظات الأولى لانفجار مرفأ بيروت نظراً لسوابق مشابهة كان أدين بها، خرج زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصرالله، اليوم الجمعة، ليتنصل من المسؤولية ويتهم خصومه بـ”الخطاب الطائفي” والتحريض على الحرب الأهلية.

كما نفى نصرالله وجود أسلحة مخزنة لحزب الله في مرفأ بيروت، قائلاً إن ميليشياته لا تعرف “على الإطلاق” ماذا يوجد بالمرفأ.