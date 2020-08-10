مكمل غذائي يساعدك على تخفيف أعراض التعب والإرهاق

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يمكن استخدام المكملات الغذائية لمنع أعراض التعب والإرهاق طوال الوقت، وما ينجم عن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أو قضاء الكثير من الوقت في العمل.

وقد يكون التعب الذي يستمر لفترات طويلة ليس طبيعيا، وناجما عن حالة طبية كامنة. إلا أن إجراء بعض التغييرات الصغيرة في روتينك اليومي قد يساعدك على الشعور بمزيد من الاستيقاظ.

وتتمثل واحدة من أسهل الطرق لتجنب الشعور بالنعاس على مدار اليوم، في البدء بتناول مكملات الحديد.

وفي حال تناول كبسولات الحديد بانتظام، فإن فرص الإصابة بنقص الحديد تقل بشكل ملحوظ، وبالتالي يمكن الحد من نقص الطاقة والشعور العام بالتعب.

ويحتاج الجسم إلى الحديد لنقل الأكسجين إلى الخلايا المختلفة. ويميل الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الحديد، إلى الشعور بالخمول وعدم القدرة على التركيز والضعف بشكل عام.

وقال الموقع الطبي Medical News Today: “في بعض الأحيان، قد يحتاج الناس إلى دفعة إضافية من الطاقة عندما تكون الحياة مشغولة أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة بشكل خاص.

والأشخاص المعرضون لخطر أكبر للإصابة بنقص الحديد هم الحوامل أو المرضعات، أو النباتيون، أو من يتبرعون بالدم بانتظام. ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع فيتامين C إلى زيادة الامتصاص، لذلك يجب التأكد من تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات، وخاصة الحمضيات والخضروات الورقية”.

وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق تناول مكملات مسحوق جذر الشمندر الغني بالنترات، كما يُزعم.

ويجري تحويل النترات في الجسم إلى أكسيد النيتريك، والذي يعتقد أنه يخفض ضغط الدم.

ونتيجة لذلك، يزداد تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وبالتالي يتم توصيل المزيد من الأكسجين إلى الخلايا.

ويمكن أن يكون الشعور بالتعب طوال الوقت ناتجا عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك فقر الدم ونقص نشاط الغدة الدرقية وحتى انقطاع النفس أثناء النوم.