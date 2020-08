شاهد.. هل تنبأ مسلسل “عائلة سيمبسون” بانفجار مرفأ بيروت؟

المناطق - الرياض

عاد الحديث حول المسلسل الكارتوني الشهير (ذا سيمبسونز) “عائلة سيمبسون”، بعد أن تداول البعض فكرة أنه تنبأ بانفجار مرفأ بيروت، على غرار أحداث أخرى قيل من قبل أيضا إنه تنبأ بها.

وبعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء، وراح ضحيته نحو 135 شخصا، فضلا عن إصابة الآلاف بجروح، والخسائر المادية الباهظة، تداول ناشطون مقطع فيديو لمشاهد من المسلسل، تشبه ما حدث في بيروت هذا الأسبوع.

ويظهر في الفيديو “هومر”، وهو شخصية رئيسية في المسلسل الفكاهي، أثناء شرائه متفجرات من متجر، وفي المشهد التالي، يحدث انفجار ضخم، وتظهر سحابة كبيرة، مثل تلك التي ظهرت في بيروت.

وقال البعض أيضا إن بناية ظهرت في المشهد الكارتوني تشبه بناية أخرى، صورت في بيروت، ضمن المشاهد التي أعقبت الانفجار.

لكن تقريرا لموقع snopes.com وجد أن الفيديو تم التلاعب به، لأنه يجمع مشهدين من حلقتين مختلفتين، وذكر أن “هومر” دمر بالمتفجرات التي اشتراها غسالة أطباق وليس مدينة بأكملها، وهو ما يتناقض مع ما أوحى به الفيديو.

وقلل التقرير كذلك من أهمية تشابه البنايتين، لأن تصميمهما يستخدم في تشييد أي بناية.

الجدير بالذكر أنه جرى الحديث من قبل عن تشابه لقطات من المسلسل مع أحداث وقعت بالفعل، مثل مقتل الأميركي، جورج فلويد، وانتشار فيروس كورونا المستجد، وترشح، دونالد ترامب، لانتخابات الرئاسة الأميركية.

Let us add to your conspiracy theories list that Simpsons Cartoon may have already predicted/foretold the #BeirutBlast just like it it foretold many other major events since it was aired in 1990s. #Beirut #LebanonExplosion #Lebenon #لبنان #بيروت #بيروت_لبنان pic.twitter.com/ZPZY5laCyk

— Muhammad Shahid Ali محمد शाहिद עלי (@shahidisyours) August 5, 2020