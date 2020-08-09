احدث الأخبار

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات
المنطقة الشرقية
 مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد
منطقة الرياض
 لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “
منطقة الرياض
 جامعة الملك فهد تستأنف العمل بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 120 مليون وظيفة مرتبطة بالسياحة عالمياً معرضة للخطر
أبرز المواد
 ماجدة الرومي: كارثة بيروت عمل مفتعل
أبرز المواد
 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أراضيَ زراعيةً وسط قطاع غزة
أبرز المواد
 فيفاء .. مدرجات الحقول تدثر السحاب
أبرز المواد
 التقطت قبل كارثة بيروت بـ12 دقيقة.. الصورة الأكثر إيلامًا في عام 2020
أبرز المواد
 وزيرة الإعلام اللبنانية تستقيل استجابة لمطالبات التغيير
أبرز المواد
 شركة “علم” توقع اتفاقية شراء لكامل أسهم “تبادل” من صندوق الاستثمارات العامة
أبرز المواد
 تسوتومو ياماغوتشي: الرجل الذي نجا من أكبر انفجارين في التاريخ
أبرز المواد
بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات

المنطقة الشرقية
مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد

مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد

منطقة الرياض
لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “

لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “

منطقة الرياض
جامعة الملك فهد تستأنف العمل بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك

جامعة الملك فهد تستأنف العمل بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك

المنطقة الشرقية

جامعة الملك فهد تستأنف العمل بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك

جامعة الملك فهد تستأنف العمل بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=891998

استأنفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، صباح يوم الأحد (9 أغسطس 2020)، الدوام الرسمي، بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك.

حضر الحفل – عن بعد-رئيس الجامعة د. محمد بن محسن السقاف ووكلاء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والموظفون بالجامعة.

وتبادل منسوبو الجامعة التهنئة بعيد الأضحى المبارك إلكترونيا، خلال الحفل الذي استمر نصف ساعة.

الجدير بالذكر أن الجامعة اعتادت تنظيم حفلات المعايدة بعد إجازة العيدين ليتمكن منسوبو الجامعة من تبادل التهاني بالعيد تأصيلاً لروح الزمالة والعلاقات الأخوية بين منسوبي الجامعة، وفي ظل الأزمة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وحرصا من الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة منسوبيها وتحقق التباعد الاجتماعي، فقد قررت الجامعة أن يكون حفل المعايدة عن بعد وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

روابط ذات صلة

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات
نادي هجر يواصل استعداداته لمباراته المقبلة أمام الأخدود

نادي هجر يواصل استعداداته لمباراته المقبلة أمام الأخدود
الإطاحة بـ4 وافدين اتخذوا وكراً لتصنيع وترويج الخمور بالدمام

الإطاحة بـ4 وافدين اتخذوا وكراً لتصنيع وترويج الخمور بالدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*