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لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “

لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “

منطقة الرياض

لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “

لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “
http://almnatiq.net/?p=891999
وادي الدواسر - فالح الدوسري

اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور/ أحمد بن خضران العُمري قرار تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارسللعام الدراسي 1442هـ، برئاسته وعضوية مساعديه وعدد من مديري ومديرات الإدارات ورؤساء الأقسام ذات العلاقة بانطلاقة العامالدراسي .

وتتولى اللجنة تنفيذ عدد من المهام منها ” جاهزية الميدان التعليمي وخطة العودة للمدارس استعداداً للعام الدراسي 1442هـ، تطبيق نماذجالعودة للدراسة، اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في جميع مدارس المنطقة، جاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، التأكد منوصول واكتمال المقررات الدراسية للمستودعات المركزية بالإدارة ،كذلك استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الميسرة للطلاب في عمليةالتعلم عن بعد، اكتمال البرامج التطويرية والتدريبية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية، تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة”.علىمستوى المجتمع المحلي الرفع بتقارير أسبوعية منظمة عن سير العمل على مستوى الإدارة ومكتب السليل والمدارس التابعة لها .

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