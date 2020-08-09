مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد بن ناصر الحرقان العقيد خالد بن عبدالله السعيس مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج رتبة عميد بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

من جهته بين “السعيس” ان الترقية تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن .