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بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات

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مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد

مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد

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مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد

مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد
http://almnatiq.net/?p=892001

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد بن ناصر الحرقان العقيد خالد بن عبدالله السعيس مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج رتبة عميد بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
من جهته بين “السعيس” ان الترقية تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن .

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