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التجمع الصحي بالقصيم يتابع الاجراءات الاحترازية بمهرجان بريدة للتمور

التجمع الصحي بالقصيم يتابع الاجراءات الاحترازية بمهرجان بريدة للتمور

منطقة القصيم
بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات

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لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “

لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “

منطقة الرياض

التجمع الصحي بالقصيم يتابع الاجراءات الاحترازية بمهرجان بريدة للتمور

التجمع الصحي بالقصيم يتابع الاجراءات الاحترازية بمهرجان بريدة للتمور
http://almnatiq.net/?p=892002
المناطق / بريدة

كشف التجمع الصحي بمنطقة القصيم والمشارك في مهرجان بريدة للتمور عن استباقه لبداية انطلاقة المهرجان بتوجيه فريقاً من رابطة التطوع الصحي ، وإدارة تعزيز الصحة وتغيير الثقافة الصحية بالإضافة إلى مشاركة مستشفى بريدة المركزي وذلك لتعزيز الجوانب الصحية وتكثيف الجهود لنشر الوعي الصحي للوقاية من فيروس كورونا . يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية المهرجان وما يشهده من كثافة يومية في الحضور . حيث يستقبل الزوار فريقاً طبياً مزوّد بالتجهيزات الطبيّة العالية لتقديم الفحوصات التشخيصية اللازمة ، والتأكيد على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية لهم ،
وأكد التجمّع الصحي أن الفريق الطبي يقوم بجولات ميدانية على المهرجان وداخل المزادات اليومية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وتقديم الفحوصات الطبية للزوار خصوصا ذوي الأمراض المزمنة بعد تجهيز عيادة متخصصة ، وعيادة أخرى لفحص العيون ، مع مشاركة حافلة الخدمات الطبية المتنقلة عالية التجهيز .
من جهته قال المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان أنه تم التعميم على كافة العاملين بالسوق على تطبيق الاجراءات الاحترازية من لبس للكمامات وتوفيرها مع المعقمات اليدوية للزوار ، وتطبيق التباعد ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ هذه التعليمات من خلال الجولات الدورية داخل السوق والمزادات والتنبيه على ذلك من خلال المكبرات الصوتية .

يذكر أن مهرجان تمور بريدة يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار ويلاحظ بشكل ملموس تقيدهم التام بكافة الإجراءات الوقائية .

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