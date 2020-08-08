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مدني جازان يرفع درجة الجاهزية ويحذر من التقلبات الجوية بالمنطقة

مدني جازان يرفع درجة الجاهزية ويحذر من التقلبات الجوية بالمنطقة

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مدني جازان يرفع درجة الجاهزية ويحذر من التقلبات الجوية بالمنطقة

مدني جازان يرفع درجة الجاهزية ويحذر من التقلبات الجوية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=892004
جازان :-فضه عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى الساعة (٨) من مساء اليوم الأحد وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها الى 45 كم/س مع تدني في مدى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في اي مياه راكدة أو تجمعات مائيه ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية .

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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