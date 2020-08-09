بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات

ضبطت بلدية غرب الدمام يوم أمس، أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية من شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل لتحضير الحلويات، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن إدارة صحة البيئة بالبلدية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، قامت بضبط أحد الشقق السكنية تستخدم مستودع ومعمل لتحضير الحلويات والكعك لأحد المنشآت التجارية بالمنطقة، وتم ذلك أثناء القيام بجولة ميدانيه ضمن الجولات المستمرة التي تنفذها البلدية, حيث تم ضبط أكثر من ٨ طن من المواد الغذائية دون مراعاه لاشتراطات صحة البيئة وتم التحفظ على جميع المواد الغذائية تمهيدا لإتلافها، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المهندس فيصل القحطاني أن جزء كبير من الكعك والحلويات المعدة مسبقا منتهية الصلاحية، داعيا الجميع الى الالتفات الى ما يقدم من مواد غذائية لسلامتهم وسلامة عوائلهم، و ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940