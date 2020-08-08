أمانة الجوف تشارك منسوبيها فرحة العيد بالورود والهدايا

المناطق- الجوف

نظمت أمانة منطقة الجوف اليوم، معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتم تقديم الورود والحلوى لمنسوبي ومنسوبات الأمانة. وعايد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الموظفين والموظفات مع بداية الدوام الرسمي، وقدم التهاني للجميع بمناسبة العيد السعيد ، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن يعيده على الوطن والأمة بالخير واليمن والبركات.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة حرصت بتوجيهات من أمين المنطقة على تنظيم المعايدة لتعزيز روح الألفة والمودة بين منسوبيها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح أن إدارة العلاقات العامة عايدت منسوبيها من خلال توزيع

باقات الورود مع الحلوى وكروت المعايدة، مضيفا أن تنظيم مثل هذه المناسبات يأتي انطلاقاً من حرص الأمانة على تنمية روح المحبة ومد جسور الإخاء والمودة بين الزملاء اضافة إلى تعزيز أجواء العمل بروح الفريق الواحد وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.