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نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة

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نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة
http://almnatiq.net/?p=892032
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا ،وقضاة المحكمة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ.
وبادل سمو نائب أمير منطقة جازان الجميع التهنئة بعيد الأضحى المبارك , سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات , مؤكدا حرص القيادة الحكيمة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين من بقاع الأرض كافة وما بذلته من جهود كبيرة خلال جائحة كورونا من خلال الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ,سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.

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