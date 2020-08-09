احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظي الريث وهروب المكلفين
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة
منطقة جازان
 الإحصاء : 66.23 % من الشباب والشابات عزاب .. والمطلقات 1.27%
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تُتَوّج تميزها المؤسسي بشهادتي جودة من منظمة “ISO”
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رؤساء المحاكم وأصحاب الفضيلة ومدير فرع النيابة العامة
منطقة نجران
 مدني جازان يرفع درجة الجاهزية ويحذر من التقلبات الجوية بالمنطقة
منطقة جازان
 أمانة الجوف تشارك منسوبيها فرحة العيد بالورود والهدايا
منطقة الجوف
 التجمع الصحي بالقصيم يتابع الاجراءات الاحترازية بمهرجان بريدة للتمور
منطقة القصيم
 بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية في شقة سكنية تستخدم مستودع ومعمل للحلويات
المنطقة الشرقية
 مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يقلد “السعيس” رتبة عميد
منطقة الرياض
 لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم ” وادي الدواسر “
منطقة الرياض
 جامعة الملك فهد تستأنف العمل بحفل معايدة إلكتروني لعيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظي الريث وهروب المكلفين

نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظي الريث وهروب المكلفين

منطقة جازان
نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة

منطقة جازان
الإحصاء : 66.23 % من الشباب والشابات عزاب .. والمطلقات 1.27%

الإحصاء : 66.23 % من الشباب والشابات عزاب .. والمطلقات 1.27%

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تُتَوّج تميزها المؤسسي بشهادتي جودة من منظمة “ISO”

“الزكاة والدخل” تُتَوّج تميزها المؤسسي بشهادتي جودة من منظمة “ISO”

أبرز المواد

نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظي الريث وهروب المكلفين

نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظي الريث وهروب المكلفين
http://almnatiq.net/?p=892035
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , في مكتبه بالإمارة اليوم ، محافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة ، ومحافظ هروب أحمد بن موسى أبو قرن بمناسبة تكليفهما بالعمل بالمحافظتين.
وجرى خلال اللقاء ، بحث الموضوعات التي تهم محافظتي الريث وهروب مع مختلف الإدارات الحكومية والخطط والبرامج والمشروعات التنموية التي تشهدها محافظات ومراكز المنطقة ، والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز تلك المشروعات وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.
ووجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم ، من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال ، راجياً لهما العون والتوفيق من الله تعالى.
من جانبهما عبر محافظي الريث وهروب عن سعادتهما بهذه الثقة ، وما استمعا إليه من توجيهات من سمو نائب أمير منطقة جازان ، منوهين بما تجده المحافظات والمراكز من متابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ،سائلين المولى عز وجل العون أن يمدهما بعونه وتوفيقه للقيام بالمهام والأعمال المناطة بهما , وتحقيق كل ما فيه خير الوطن وخدمة المواطن.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة
مدني جازان يرفع درجة الجاهزية ويحذر من التقلبات الجوية بالمنطقة

مدني جازان يرفع درجة الجاهزية ويحذر من التقلبات الجوية بالمنطقة
أمير جازان يكلف بن لبده محافظا للريث وأبو قرن محافظا لهروب

أمير جازان يكلف بن لبده محافظا للريث وأبو قرن محافظا لهروب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*