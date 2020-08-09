نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظي الريث وهروب المكلفين

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , في مكتبه بالإمارة اليوم ، محافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة ، ومحافظ هروب أحمد بن موسى أبو قرن بمناسبة تكليفهما بالعمل بالمحافظتين.

وجرى خلال اللقاء ، بحث الموضوعات التي تهم محافظتي الريث وهروب مع مختلف الإدارات الحكومية والخطط والبرامج والمشروعات التنموية التي تشهدها محافظات ومراكز المنطقة ، والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز تلك المشروعات وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

ووجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم ، من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال ، راجياً لهما العون والتوفيق من الله تعالى.

من جانبهما عبر محافظي الريث وهروب عن سعادتهما بهذه الثقة ، وما استمعا إليه من توجيهات من سمو نائب أمير منطقة جازان ، منوهين بما تجده المحافظات والمراكز من متابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ،سائلين المولى عز وجل العون أن يمدهما بعونه وتوفيقه للقيام بالمهام والأعمال المناطة بهما , وتحقيق كل ما فيه خير الوطن وخدمة المواطن.