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شرطة الرياض: القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في جرائم سطو

شرطة الرياض: القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في جرائم سطو
http://almnatiq.net/?p=892038
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن- في العقد الثالث من العمر- تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب (6)جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية، حيث تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة (82,000) ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت (20,000) ريال، كما ضبطت بحوزته مركبتان مسروقتان، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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