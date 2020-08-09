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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس جامعة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس جامعة القصيم

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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس جامعة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس جامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=892048
المناطق _ بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ورحب سمو أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء بمعالي رئيس جامعة القصيم, مشيداً بالجهود والبرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات, منوهاً على الدعم الكبير الذي يتلقاه قطاع التعليم من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مؤكداً على أهمية المضي قدماً في مواصلة تطوير العمل الأكاديمي بما يضمن تحقيق الآمال والتطلعات , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.
من جهته قدم معالي رئيس جامعة القصيم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, مثمناً دعمه الدائم لكافة الجهود التي يتم بذلها في الجامعة والتي كان آخرها حفل التخرج للدفعة السابعة عشرة , مبيناً لسموه على أن الجامعة تواصل سعيها إلى تقديم خدمات عالية المستوى للطلاب والطالبات , بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للدارسين والدارسات, والاستثمار في المعرفة والبحث العلمي والتي يقدم من خلالها العديد من براءات الاختراع لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ في خدمة المجتمع والوطن.

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