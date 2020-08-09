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نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=892054
المناطق _ جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المُعين حديثًا فهد بن رقوش.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان، بن رقوش بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
من جهته، عبر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، مؤكدًا حرصه ومنسوبي الفرع على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

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