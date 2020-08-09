أمير القصيم يلتقي المهنئين من مسؤولي المنطقة بعيد الأضحى المبارك

المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم, في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان إمارة المنطقة اليوم, عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة، ومديري الإدارات والأقسام من منسوبي إمارة المنطقة المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وهنأ سمو أمير منطقة القصيم خلال الاستقبال , الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك, منوهاً بالجهود التي قدمتها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج خصوصاً في هذه الظروف العصيبة التي طالت العالم أجمع بسبب جائحة كورونا , مشيراً على أن الجهود انعكست من خلال الانضباطية التامة في أداء مناسك الحج , مثنياً سموه على النجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام من خلال الخدمات التي قدمتها الجهات الأمنية والحكومية والأهلية كافة ، والتي ترسم علو وشرف هذه البلاد من خلال خدمة ضيوف بيت الله الحرام .

وقال سموه : يجدر بنا جميعاً أن تكون خدمة الوطن والمواطن نصب أعيننا , وتطبيق شعار الإمارة خدمة المواطن أولاً وإنجاز الأعمال أولاً بأول وإبراء الذمة وعدم التهاون في أداء الواجبات المناطة بالجميع.

مؤكداً سموه على إن نجاح موسم حج هذا العام رغم كل ما واجهه من ظروف كانت تحيط به والأخذ بكافة الاحترازات الصحية والوقائية التي تستلزم سلامة حجاج بيت الله الحرام , يؤكد كفاءة كافة أجهزة الدولة في إدارة الحج وإقامة هذه الشعيرة , مهنئاً القيادة الرشيدة – أيدها الله – وكل مسؤول ومواطن في هذا الوطن على النجاح لحج هذا العام الذي يفتخر ويعتز به جميع المواطنين والمواطنات ، لما قدم فيه من جهود وإنجازات ترسم المهنية والاحترافية في سهولة تنقلات حجاج بيت الله الحرام وفي المشاعر المقدسة , لافتاً الانتباه إلى أنه بتكاتف الجميع بتحمل مسؤولياته فلا خوف على هذا الوطن , وسأل أمير منطقة القصيم المولى عز وجل, أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان, وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي, ويعين وينصر دروع هذا الوطن وأبنائه في كل مكان, ويعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , وأمير الفوج العاشر نايف بن عمر بن ربيعان وأمير الفوج الخامس جامع بن عبدالعزيز بن جامع , ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي , ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومدراء القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة , ومسؤولي الإمارة .