زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, من دون إصابات أو خسائر

المناطق _ بغداد

ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر يقوة 5.1 درجات اليوم مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية .

وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان : أن مركز الزلزال يبعد 23 كم جنوب شرقي قضاء خانقين التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد ، مبيناً أن سكان المدينة شعروا بالزلزال بقوة, بينما شعر سكان العاصمة العراقية به بشكل خفيف.