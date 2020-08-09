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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, من دون إصابات أو خسائر

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, من دون إصابات أو خسائر

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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, من دون إصابات أو خسائر

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, من دون إصابات أو خسائر
http://almnatiq.net/?p=892068
المناطق _ بغداد

ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر يقوة 5.1 درجات اليوم مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية .
وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان : أن مركز الزلزال يبعد 23 كم جنوب شرقي قضاء خانقين التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد ، مبيناً أن سكان المدينة شعروا بالزلزال بقوة, بينما شعر سكان العاصمة العراقية به بشكل خفيف.

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