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متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%

متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%

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متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%

متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%
http://almnatiq.net/?p=892071
المناطق _ الرياض

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, أن الوزارة لا تزال ترصد نزولاً في عدد الحالات الحرجة، حيث بلغت 5.5% خلال الفترة الحالية، مبيناً أن تطبيق أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية أسهم بفضل الله في انخفاض عدد الحالات.
وأفاد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم, أنه تم تسجيل 1428 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (288690) حالة، من بينها (33484) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1816) حالة حرجة.
وأشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل ولله الحمد إلى (252039) حالة بإضافة (1599) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (3167) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله-، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً, كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (3813274) فحصاً مخبرياً دقيقاً.
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة النظر إلى أن مرحلة الاستقرار التي تم الوصول لها قبل أسابيع، رُصد انخفاض منحنى لتسجيل الحالات، بمعدل ارتفاع طفيف خلال الأيام القليلة الماضية التي قد تعود لبعض التجمعات المجتمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك, مؤكداً عدم وجود أي تفشيات أو بؤر ذات تأثير مرتبطة بنشاط معين ولله الحمد.
وأبان أن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بفيروس كورنا ستكون قريباً بمشيئة الله، لافتاً النظر إلى أنه لم يثبت علميًا إصابة الشخص مجددًا بعد تعافيه من الفيروس.
وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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