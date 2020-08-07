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صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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أمير تبوك يستقبل وكيل الامارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الاضحى المبارك

أمير تبوك يستقبل وكيل الامارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الاضحى المبارك

منطقة تبوك

أمير تبوك يستقبل وكيل الامارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الاضحى المبارك

أمير تبوك يستقبل وكيل الامارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الاضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=892074
المناطق- تبوك- علي العميري؛

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبة بالإمارة اليوم ، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني يرافقه وكلاء الإمارة المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الاضحى المبارك ، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات. وقد بادل سمو أمير منطقة تبوك الجميع التهنئة داعياً المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير . ونوه سموه بالجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بالتخفيف من اثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم داعيا سموه الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الجائحة وتطبيق كافة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن . مشيدا سموه بجهود الجميع داخل الامارة خلال جائحة كورونا وقال سموه انا فخور بكم وبما قدمتموه لخدمة المواطن والمقيم سائلا سموه الله تعالى ان يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله -.

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