احدث الأخبار

صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 “هيئة الصحفيين”: اتخذنا إجراءات لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة ممن ينتحلون صفة “إعلامي”
أبرز المواد
 وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل وكيل الامارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الاضحى المبارك
منطقة تبوك
 متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, من دون إصابات أو خسائر
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي المهنئين من مسؤولي المنطقة بعيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعين حديثا
أبرز المواد
 الفلبين تسجل 3109 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس جامعة القصيم
أبرز المواد
 سمو نائب أمير جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة
أبرز المواد
 إيجار: أكثر من مليون عقد سكني وتجاري في الشبكة.. 31% منها سدادها شهري
أبرز المواد
صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أبرز المواد
“هيئة الصحفيين”: اتخذنا إجراءات لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة ممن ينتحلون صفة “إعلامي”

“هيئة الصحفيين”: اتخذنا إجراءات لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة ممن ينتحلون صفة “إعلامي”

أبرز المواد
وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني

وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل وكيل الامارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الاضحى المبارك

أمير تبوك يستقبل وكيل الامارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الاضحى المبارك

منطقة تبوك

صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=892086
المناطق - واس

رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تسهم في تمكن البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة نحو تحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن “سدايا”، عملت منذ إنشائها على صياغة وتقديم الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومشاركتها مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بهدف توحيد الرؤى وإبراز الدور التكاملي معها، لجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً ملموساً، حيث ستركز الاستراتيجية على معالجة الأولويات الوطنية الملحّة، ووضع أسس التنافسية للانطلاق نحو الريادة الدولية للقطاع.
وأكد معاليه أن هذه الاستراتيجية تتطلب توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص نحو المبادرات الخاصة في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن توجه وطني لتحقيق الاستفادة المثلى منها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة ضمن أفضل الدول عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى دور الاستراتيجية المحوري وأهميته في تحقيق الأهداف الوطنية، من ضمنها 66 هدفاً يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على دور “سدايا” الذي يتجسد في المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث حققت المملكة تقدماً كبيراً في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءًا مهما من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في العام 2016.

روابط ذات صلة

“هيئة الصحفيين”: اتخذنا إجراءات لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة ممن ينتحلون صفة “إعلامي”

“هيئة الصحفيين”: اتخذنا إجراءات لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة ممن ينتحلون صفة “إعلامي”
وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني

وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني
متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%

متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*