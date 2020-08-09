تصاعد مستمر بتدفق كميات التمور لمهرجان بريدة وتوافق بالعرض والطلب

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سجل مهرجان بريدة للتمور تصاعداً مستمراً في تدفق كميات مختلفة من أنواع التمور إلى السوق التي أعطت مؤشراً إلى غزارة في العرض من إنتاج التمور بشكل ملحوظ ، حيث وردت للسوق يوم أمس السبت 685 مركبة محملة بنحو 295.544 عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 1182.18 طن من إنتاج 28 مزرعة ، وفقاً لتقرير الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وواصل السكري وتيرة الصعود ليسجل الأعلى تداولاً في السوق (عرضاً وبيعاً) بنحو 70.091 عبوة ورددت للسوق تزن 280.364 كيلو ، يليه البرحي بـ2.096 عبوة والونانة 302 عبوة والرشودية 254 عبوة والروثانة 141 عبوة ونبتة علي 78 عبوة والشقراء 65 عبوة والعجوة 40 عبوة و726 عبوة من أنواع أخرى من التمور.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان ، أن تمور بريدة تشهد توافقاً إيجابياً ملموساً بين كمية العرض والطلب الحالية وانعكاس ذلك على استقرار الأسعار ومناسبتها للجميع ، مما ساهم في تعزيز حركة البيع والشراء ، على الرغم من أن السوق في بداية توهجه والذي ينبئ بزيادة المبيعات والمعروض المتنوع.