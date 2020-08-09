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المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف

المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف

منطقة الجوف
من الوجهات السياحية في المملكة .. البحر الفيروزي

من الوجهات السياحية في المملكة .. البحر الفيروزي

أبرز المواد

المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف

المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=892104
المناطق - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للمرور ،عند اقتراب بدء الرصد الآلي لمخالفتي ” عدم ربط حزام الأمان – استخدام الجوال باليد أثناء القيادة ” ،في منطقة الجوف للحفاظ على حياة المواطنين .
وقالت الإدارةفي حسابها الرسمي عبر تويتر ، باقي 7 أيام لتفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في منطقة الجوف

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