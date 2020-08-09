المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف

المناطق - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للمرور ،عند اقتراب بدء الرصد الآلي لمخالفتي ” عدم ربط حزام الأمان – استخدام الجوال باليد أثناء القيادة ” ،في منطقة الجوف للحفاظ على حياة المواطنين .

وقالت الإدارةفي حسابها الرسمي عبر تويتر ، باقي 7 أيام لتفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في منطقة الجوف