أعلنت الإدارة العامة للمرور ،عند اقتراب بدء الرصد الآلي لمخالفتي ” عدم ربط حزام الأمان – استخدام الجوال باليد أثناء القيادة ” ،في منطقة الجوف للحفاظ على حياة المواطنين .
وقالت الإدارةفي حسابها الرسمي عبر تويتر ، باقي 7 أيام لتفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في منطقة الجوف
المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف
أعلنت الإدارة العامة للمرور ،عند اقتراب بدء الرصد الآلي لمخالفتي ” عدم ربط حزام الأمان – استخدام الجوال باليد أثناء القيادة ” ،في منطقة الجوف للحفاظ على حياة المواطنين .
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