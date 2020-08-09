تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقه جازان – بفضل الله – من ضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة، وذلك بإحدى نقاط التفتيش في موقع الواديين بمركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة وهو مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص.
دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة
تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقه جازان – بفضل الله – من ضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة، وذلك بإحدى نقاط التفتيش في موقع الواديين بمركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.
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