احدث الأخبار

المسحل يرد على رئيس النصر.. ويكشف سبب منع “مايكون” من ديربي الهلال
أبرز المواد
 دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة
منطقة جازان
 المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
 من الوجهات السياحية في المملكة .. البحر الفيروزي
أبرز المواد
 51 ألف متقدم ومتقدمة من طلبة المرحلة الثانوية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 منظمة التعاون الإسلامي تشارك بتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني
أبرز المواد
 تصاعد مستمر بتدفق كميات التمور لمهرجان بريدة وتوافق بالعرض والطلب
منطقة القصيم
 صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 “هيئة الصحفيين”: اتخذنا إجراءات لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة ممن ينتحلون صفة “إعلامي”
أبرز المواد
 وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل وكيل الامارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الاضحى المبارك
منطقة تبوك
 متحدث الصحة: نزول في عدد الحالات الحرجة بنسبة 5.5%
أبرز المواد
المسحل يرد على رئيس النصر.. ويكشف سبب منع “مايكون” من ديربي الهلال

المسحل يرد على رئيس النصر.. ويكشف سبب منع “مايكون” من ديربي الهلال

أبرز المواد
دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة

دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة

منطقة جازان
المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف

المرور يعلن عن بدأ الرصد الآلي لمخالفات المحمول وحزام الأمان بمنطقة الجوف

منطقة الجوف
من الوجهات السياحية في المملكة .. البحر الفيروزي

من الوجهات السياحية في المملكة .. البحر الفيروزي

أبرز المواد

دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة

دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة
http://almnatiq.net/?p=892107
المناطق - واس

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقه جازان – بفضل الله – من ضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة، وذلك بإحدى نقاط التفتيش في موقع الواديين بمركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة وهو مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

روابط ذات صلة

سمو نائب أمير جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

سمو نائب أمير جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة
نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظي الريث وهروب المكلفين

نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظي الريث وهروب المكلفين
نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*