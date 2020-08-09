المسحل يرد على رئيس النصر.. ويكشف سبب منع “مايكون” من ديربي الهلال

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شبّه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، انتقادات صفوان السويكت رئيس ناي النصر تجاه ”تقنية الفيديو“ بانتقادات جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني بعد خسارة فريقه لقب الدوري، أمام الغريم ريال مدريد .

وكشف المسحل أن الاتهامات التي تمس الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفا أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.

ولدى سؤاله عن سبب عدم مشاركة البرازيلي مايكون، مدافع النصر، في مباراة فريقه، أجاب المسحل بأن أي شخص يقدم إلى السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.

وشدد المسحل على أن اتحاد الكرةي لم يستبعد مايكون وليس لهم علاقة بالأمر.

وأضاف المسحل أن عددا من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة ليأتي الرفض من “وقاية” بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.

ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي لـ #العربية : السويكت مثل رئيس برشلونة pic.twitter.com/wVBB3X7Crb — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) August 9, 2020

وحفاظ النصر على لقبه كبطل لدوري المحترفين، أصبح أمرًا صعبًا للغاية، بعد الخسارة أمام الهلال، في الديربي حيث تجمد رصيد النصر، في جدول ترتيب الدوري، عند النقطة 45، وبفارق 9 نقاط كاملة عن الهلال “المتصدر”، صاحب الـ54 نقطة .

وقال السويكت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ما حدث في مباراة ديربي الرياض لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم لكنه ترصد مخل بميزان العدالة من “الفار”.

وأصدر نادي النصر مساء يوم الخميس الماضي، بياناً يطالب فيه بإعفاء رئيس لجنة الحكام بعد الأخطاء التحكيمية التي حدثت في ديربي الرياض والتي تؤثر على عدالة المنافسة.