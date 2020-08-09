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جدة تستضيف البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد في شهر مايو المقبل

جدة تستضيف البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد في شهر مايو المقبل
http://almnatiq.net/?p=892115
المناطق - واس

تستضيف محافطة جدة منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد رجال في شهر مايو 2021م.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة اليوم في دولة الكويت، وأصدر خلاله عدة قرارات بخصوص البطولات المتبقية من روزنامة البطولات لعام 2020م، التي أُجلت لما يمر به العالم بسبب جائحة كورونا.
كما تقرر إقامة البطولة الآسيوية الشاطئية الثانية لمنتخبات الناشئين والناشئات بالعاصمة التايلندية بانكوك خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2021م، فيما ستقام البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين بمدينة ألماتي في كازاخستان، خلال النصف الثاني من شهر مارس 2021م، كما تستضيف المدينة نفسها خلال النصف الأول من شهر أبريل 2021م البطولة الآسيوية الخامسة للأندية أبطال الدوري للسيدات.
يذكر بأن المنتخب السعودي سيشارك في كل من البطولة الآسيوية الشاطئية الثانية لمنتخبات الناشئين، والبطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين.

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